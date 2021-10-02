Ветеран ВОВ стал триумфатором шоу «Голоc 60+»

Михаил Серебряков, ветеран Великой Отечественной войны, стал триумфатором четвертого сезона проекта «Голоc 60+». Победитель набрал 79,5% зрительских голосов.

Серебряков в качестве приза получил 1 миллион рублей и сертификат на запись сольной композиции. Ветеран Великой Отечественной войны признался, что не намерен останавливаться на достигнутом.

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — высказался он.

Участник программы выбрал для выступления две музыкальные композиции — песни «Моя любимая» композитора Матвея Блантера на стихи Евгения Долматовского и «Душечку». Наставником 97-летнего вокалиста стал певец Олег Газманов.

Дебют проекта «Голоc 60+» состоятся 14 сентября 2018 года в рамках Первого канала. Задача шоу заключается в поиске и отборе универсальных артистов, поющих в разных жанрах и на разных языках.