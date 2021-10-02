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Председатель «Грузинской мечты» назвал госпереворот целью поездки Саакашвили на родину

Председатель «Грузинской мечты» назвал госпереворот целью поездки Саакашвили на родину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну для организации государственного переворота, уверен председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Экс-лидер планировал устроить беспорядки в государстве, убежден представитель политического объединения. Кобахидзе выступил с заявлением перед журналистами.

«Он (Саакашвили. — Прим. ред.) приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — подчеркнул политик.

Ранее председатель партии объявил об аресте бывшего президента в Грузии. Перед этими событиями Саакашвили сообщал о своем желании вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Политик проходит как фигурант нескольких уголовных дел, бывший руководитель страны на родине объявлен во внутригосударственный розыск.