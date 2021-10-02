Ученые из Имперского колледжа Лондона перечислили семь отличий коронавируса от простуды

Специалисты из Имперского колледжа Лондона в Великобритании рассказали об основных отличиях коронавирусной инфекции от простуды и гриппа.

Ученые провели исследование, собрав образцы мазков горла и носа наряду с действительными результатами ПЦР-теста. Участие в испытаниях, проходивших в период с июня 2020 года по январь 2021 года, приняли более 1,1 млн человек.

В результате исследователям удалось выявить семь основных симптомов коронавируса. В их число вошли потеря или изменение запаха и вкуса, лихорадка, непроходимый кашель, озноб, потеря аппетита и боль в мышцах, сообщает Express.

Врач-терапевт Алексей Водовозов ранее перечислил последствия постковидного синдрома. Так, по его словам, люди после перенесенного COVID-19 часто сталкиваются с появлением головных болей и слабости, передает телеканал «360».