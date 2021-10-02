Япония выразила протест России из-за готовящихся учений ВС РФ на Кунашире

Японские власти выразили протест в связи с учениями российских военнослужащих, которые якобы состоятся в октябре в акватории острова Кунашир.

В сообщении газеты Sankei говорится, что российские власти в конце сентября якобы уведомили Токио о предстоящих военных маневрах. После этого японская сторона выразила протест Москве.

Стоит отметить, что Россия и Япония много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Однако главным препятствием на пути урегулирования этого вопроса являются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. В российском МИД неоднократно отмечали, что эти территории являются неотъемлемой частью России и этот факт не подлежит сомнению. При этом японская сторона регулярно пытается оспаривать принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.