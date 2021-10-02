Два человека пострадали при взрыве газа в нижегородской многоэтажке

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.

Авария случилась на улице Гайдара. В результате ЧП два человека были госпитализированы — мужчина 50 лет и женщина 50 лет. У гражданки 95% ожогов тела. Службы экстренного реагирования эвакуировали из здания около 100 человек.

МЧС России по региону сообщило, что в результате происшествия несущие конструкции не были повреждены, произошло частичное обрушение балкона, возгорания здания после взрыва не последовало, вероятности обрушения в доме нет. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.