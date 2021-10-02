Штрафы за нарушение масочного режима могут увеличиться в России

Штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах нужно увеличить, а также проводить просветительскую работу о его эффективности в других странах.

В вопросе санпросвета Россия отличается от стран Европы. В небольших городах много людей игнорируют масочный режим, поэтому необходимо увеличить штрафы за его несоблюдение. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, сообщил ТАСС.

Ношение масок во время пандемии показало свою эффективность в странах Юго-Восточной Азии еще в начале прошлого года. Режим должен жестко соблюдаться, потому что это единственная действенная мера. Специалист также предложил в трудовых коллективах ввести ПЦР-тестирование для выявления бессимптомных носителей коронавируса.

Врач Александр Мясников ранее не исключил возможность коронавируса провоцировать развитие онкологии у человека, информирует «Царьград».