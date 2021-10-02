Депутат Рады Кива предупредил о разрушении Украины из-за поставок газа в обход страны

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый договор о поставках газа из России в Венгрию в перспективе разрушит Украину.

Украинский парламентарий поделился мнением в своем Telegram-канале. Кива напомнил, что российский «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по газопроводу «Балканский поток» в обход украинской территории.

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — подчеркнул политик.

По его мнению, теперь украинских политиков можно «спокойно привлекать» за уничтожение украинской газотранспортной системы (ГТС), сдачу национальных интересов, предательство и вредительство. Согласно подсчетам Кивы, ГТС ежегодно приносила Киеву порядка трех миллиардов долларов.

Ранее «Газпром» начал поставлять газ через «Турецкий поток» в Хорватию, сообщает «Царьград». Как и в случае с Венгрией, газ направляется по газопроводу «Турецкий поток» и через национальные ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии.