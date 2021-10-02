БелТА: журналист CNN Чанс во время интервью с Лукашенко занимался самопиаром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью CNN. Однако журналиста телеканала Мэтью Чанса интересовали не его ответы, а самопиар, заявили в агентстве БелТа.

Авторы издания подчеркнули, что американским телезрителям из часовой записи разговора Лукашенко и Чанса была показана лишь восьмиминутная нарезка с множеством авторских замечаний. Это идет в полный разрез с требованиями белорусского лидера, озвученными еще на стадии согласования с телеканалом. Лукашенко согласился на интервью лишь с условием, что из него ничего не вырежут.

«Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным», — заявил Чанс после беседы с Лукашенко.

Интервью президента Белоруссии телеканалу CNN прошло 30 сентября. Александр Лукашенко поднял тему экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, а также оценил успехи республики в борьбе с распространением COVID-19.

Глава республики также объяснил, что произойдет, если Запад проявит признаки агрессии в отношении страны, передает «Царьград».