Пушков отметил стремление Саакашвили поднять в Грузии бунт

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет поднять на родине народную волну. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Саакашвили, как в своем Telegram-канале написал Член Совфеда, хочет, чтобы его вынесли из тюрьмы на руках и под радостные крики ликующей толпы. По его замыслу, это станет новой коронацией.

«Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет», — написал Пушков.

Сенатор заявил, что Саакашвили больше авантюрист, чем политик. Он задался вопросом о том, оправдается ли расчет политика, или его ждет тюрьма.

Экс-президент Грузии вернулся в страну спустя восемь лет отсутствия. Саакашвили заявил, что окажет «помощь народу», но в итоге без сопротивления сдался полиции и угодил за решетку. Об этом информирует телеканал «360».