Юрист Алешкин: над Саакашвили устроят показательный процесс

Над экс-президентом Грузии Михаилам Саакашвили устроят показательный процесс и поставят его «на место», заявил юрист Андрей Алешкин.

Адвокат считает, что Саакашвили не простят преступлений и «игры в политику». Судебный процесс над экс-президентом грузинские власти Грузии сделают максимально показательным, сообщил Life.ru Алешкин.

Алешкин уверен, что в помиловании Саакашвили откажут и отправят в тюрьму минимум на девять лет. Он добавил, что бывшему грузинскому лидеру следовало снизить политические амбиции, учитывая заведенное против него уголовное дело. Приезжать в Грузию в выборный период ему тем более не стоило, подчеркнул специалист.

«Естественно, система будет использовать все законные методы, чтобы его поставить на место», — уточнил эксперт.

Ранее омбудсмен Нино Ломджария посетила Саакашвили в Руставской тюрьме, сообщает «Царьград». Экс-президент назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку, поскольку не принимает обвинения в свой адрес.