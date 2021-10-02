Спасатели ищут пропавшего на Камчатке альпиниста

Сотрудники спасательных служб ищут альпиниста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка. Соответствующей информацией поделилось региональное управление МЧС.

Жители Свердловской области сообщили, что альпинист с товарищем 27 сентября начал восхождение к вершине вулкана. На высоте примерно четыре тысячи метров погодные условия испортились. В результате началась сильная метель. Альпинистам пришлось выкопать в снегу убежище, в которым они спрятались с надеждой переждать стихию.

Спустя время группа решила разделиться. Через двое суток второму участнику восхождения удалось добраться до дома на высоте 2,6 тысячи метров, однако товарища там не оказалось. Сотрудники МЧС получили вызов только 1 октября.

Группа спасателей из поселка Ключи отправилась для эвакуации и поисков альпинистов. Первого мужчину обнаружили 1 октября, поиск второго продолжается. Еще одна группа готова вылететь из Петропавловска-Камчатского.