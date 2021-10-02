Украинский политолог Романенко обвинил Киев в газовой наркомании

Украинский политолог Юрий Романенко обвинил страну в газовой «наркомании» после конфликта из-за контракта на поставки российского газа в Венгрию.

Эксперт в своей статье для портала «Гордон» заявил, что Будапешт преподал Киеву прагматичный урок, отдав предпочтение Австрии и Сербии в качестве стран-транзитеров. Романенко отметил, что Венгрии это выгодно, и она может выбирать транзит, отталкиваясь от национальных интересов.

Романенко назвал смешными заявления украинских властей о том, что Венгрия обязана качать газ через Украину. По его словам, они напоминают реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, получаемой от соседей.

«И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — отметил политолог.

Он отметил, что Украину ожидает болезненный этап «ломки и отрезвления», поскольку Киеву никто и ничего не должен лишь по праву его существования. По его мнению, властям страны нужно отбросить «привычку жить на халяву».

Ранее стало известно, что Россия начала поставки газа в Хорватию и Венгрию по «Турецкому потоку». Об этом информирует телеканал «360».