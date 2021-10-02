Экс-депутат Рады Мураев предрек Украине территориальный раздел

Соседи Украины имеют план разделения страны в случае крупных протестов. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев во время эфира на канале «Украина 24».

Он отметил, что негативно относится к бесконтрольной «уличной демократии». По словам политика, Киев может не пережить «третьего майдана». Парламентарий заявил, что Польша уже смотрит на Украину. По его мнению, Варшава хочет справедливости и забрать Галичину. Будапешт вкладывает средства в Закарпатье. Румыния инвестируют деньги в Измаиле.

Политик отметил, что Румыния является одной из самых бедных стран в Евросоюзе, однако вкладывает средства в Украину, так как верит, что эти территории будут принадлежать ей. По мнению Мураева, Минск и Москва также назвали собственные оценки. В случае большого противостояния Украину просто поделят, подытожил бывший парламентарий.