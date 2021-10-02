Черчесов оценил отношения Дзюбы и Карпина

Экс-наставник национальной команды России по футболу Станислав Черчесов оценил ситуацию вокруг форварда Артема Дзюбы, который отказался от вызова в состав сборной Валерия Карпина.

Черчесов заявил, что Дзюба является амбициозным футболистом со своим мнением. По словам бывшего тренера сборной, нападающему иногда требуется время, чтобы найти свою нишу. Экс-наставник напомнил, что форвард провел отличный чемпионат мира.

Бывший тренер сборной отметил, что такие ситуации периодически случаются и в сборной, и в команде. Наставнику необходимо не запустить ее до точки невозврата, подчеркнул он. Черчесов добавил, что они с Карпиным тоже были молодыми, и непонятно, лучше нынешних футболистов или нет, однако их тренера находили с ними общий язык.

Экс-наставник сборной также заявил, что сейчас его задача заключается в предоставлении времени футболисту для выводов. По словам Черчесова, ему иногда нужно простить ту или иную ошибку.