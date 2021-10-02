Лукашенко предупредил Запад об укреплении союза с Россией в случае агрессии

Белоруссия в случае внешней агрессии пойдет на еще большее сближение с Россией. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер дал интервью американскому телеканалу CNN. Отрывок из беседы опубликован на сайте государственного СМИ «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко заявил, что при необходимости Белоруссия превратится в единую российско-белорусскую военную базу для противостояния агрессии извне.

«Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — отметил он.

Президент Белоруссии при этом добавил, что на территории республики нет иностранной базы, кроме двух российских гражданского назначения. По его словам, одна база была построена во времена СССР для раннего обнаружения пуска ядерных ракет, а вторая — для связи с российским флотом в Атлантике. Об этом информирует телеканал «360».