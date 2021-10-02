Саакашвили объявил голодовку в Грузии из-за несогласия с обвинениями

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания объявил голодовку. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

Она после посещения Саакашвили в тюрьме заявила, что бывший глава государства объявляет голодовку из-за своего несогласия с обвинениями. По словам омбудсмена, обвиняемый считает себя политическим заключенным.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил, что Саакашвили и задержали в Грузии. Ранее политик заявил, что хочет вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В стране он объявлен в розыск, он проходит по нескольким уголовным делам. Представители официального Тбилиси неоднократно отмечали, что Саакашвили задержат сразу при пересечении границы.