Сатановский предположил, что американцам опять захотелось приключений

Авторы американской идеи создать специальные военно-морские подразделения, которые «закроют Атлантику для России», по всей видимости, даже не задавались вопросом: сколько эти подразделения успеют просуществовать, в режиме выполнения поставленной перед ними задачи.

Об этом с присущим ему сарказмом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого, идея США «закрыть для России Атлантику» при помощи специальных группировок эсминцев, звучит «чертовских хорошо».

«Так и видишь, как Атлантический океан барражируют американские эскадры с развешенными на бортах объявлениями: "Закрыто. Ушла на базу", "Обеденный перерыв" или вообще: "Выходной", — иронизирует эксперт. — Вопрос: сколько они там в режиме "закрытия Атлантики" физически просуществуют и почему не будут уничтожены еще на базах американского ВМФ, вместе с этими базами, судя по всему, перед авторами идеи не стоит. А зря».

Все-таки, по словам Сатановского, американской наглости следовало бы иметь хоть какие-то края. Это в первую очередь помогает уцелеть. Тем более, что в Москве имеют представление о достоинствах ВМС США, их не отрицают и учитывают, готовя ответный удар. А это значит, что, если России придется нанести удар по американскому флоту, то это будет сделано всерьез.

Федеральное агентство новостей /

При этом эксперт задается вопросом, когда Америка в последний раз воевала с противником, равным себе по уровню вооружений?

«Во Вторую мировую войну, когда им Япония Перл-Харбор устроила и если бы СССР не стер в Маньчжурии с лица земли Квантунскую армию, они бы до сих пор с японцами на Окинаве справиться не могли?», — интересуется президент Института Ближнего Востока.

Учитывая это, может быть американцам все же не стоит пытаться закрыть что-то для российского флота, ведь им еще предстоит «обсуждать» с Китаем Тайвань, и эти «анонсированные заранее беседы» могут закончиться вовсе не в пользу США.

Тем более, что Америка стремительно теряет политический и экономический вес в мире и уже не в состоянии справиться с внутриполитическими вопросами, и вообще в последнее время выглядит «странновато», рассуждает Сатановский.

Инициативу Штатов по «закрытию» Атлантики, по мнению политолога, можно объяснить лишь тем, что американцам захотелось новых приключений после двадцати лет бесконечных войн на Ближнем и Среднем Востоке, которые они на глазах всего мира с треском проиграли.

«Самое время Атлантику для России закрывать, корабли которой там ходили задолго ДО того, как США вообще возникли на карте, как независимое государство. Чего эти люди вообще хотят от жизни? Явно, не спокойного будущего!» — заключает Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, авторитет Соединенных Штатов Америки в мире резко пошатнулся после панического и беспорядочного бегства американцев из Афганистана в августе нынешнего года. Изначально власти США планировали вывести американский военный контингент из Афганистана к середине сентября, приурочив уход из этой страны к 20-й годовщине начала военной миссии, ставшей ответом Вашингтона на террористические акты 11 сентября 2001 года.

Однако, боевики радикальной группировки «Талибан»1* (запрещенной в России) уже к 15 августа 2021 года объявили о том, что взяли под контроль всю территорию Афганистана, включая Кабул. Американскому МИД пришлось просить талибов* дать возможность эвакуировать граждан США, и те согласились не занимать аэропорт Кабула до конца августа.

Спешный и беспорядочный уход американцев из Афганистана, сопровождавшийся к тому же потерями, как среди союзников США из числа афганцев, так и среди военнослужащих США, позволил политикам и экспертам-международникам в разных странах мира заявить о том, что репутации Вашингтона нанесен непоправимый ущерб.

При этом ряд экспертов высказывал предположение, что Штаты могут попытаться восстановить свой авторитет в мире за счет «меленькой победоносной войны», или хотя бы путем проведения локальной и успешной военной операции.

* "Талибан", талибы - радикальное движение, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации