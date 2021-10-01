Спикер Госдумы Володин обозначил приоритет осенней сессии нижней палаты парламента

Приоритетом осенней сессии в работе Госдумы нового созыва станет бюджет, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Поэтому чем раньше депутаты начнут работу, тем больше времени у них будет на рассмотрение, уточнил политик. По его словам, решение президента РФ Владимира Путина позволит Госдуме приступить к рассмотрению главного финансового документа страны, не дожидаясь истечения 30 дней после избрания.

«Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы», — сказал Володин.

Ранее глава государства подписал указ о проведении первого заседания Госдумы VIII созыва 12 октября. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.