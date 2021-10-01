Президент Бердымухамедов: Туркмения готова сотрудничать с правительством Афганистана

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что его страна готова сотрудничать с новым правительством Афганистана в лице запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1. По его словам, Ашхабад поможет Кабулу нормализовать ситуацию в государстве.

«Мы выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений, оказания необходимого содействия с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения ее устойчивого социально-экономического возрождения», — заявил Бердымухамедов.

При этом президент подчеркнул, что Туркмения ведет «миролюбивую внешнюю политику» и не привыкла вмешиваться во внутренние дела других стран.

Несколько дней назад новоиспеченный премьер-министр мулла Мохаммад Хасан Ахунд поздравил Бердымухамедова с 30-летием независимости Туркмении и назвал его «дорогим братом». Представитель «Талибана» поблагодарил президента «за искреннюю поддержку и особое внимание народу Афганистана в различных сферах».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации