Президент Туркменистана охарактеризовал диалог с Путиным как нацеленный на результат

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назвал диалог с российским коллегой Владимиром Путиным доверительным и нацеленным на конечный результат.

По словам туркменского лидера, Путин является великим человеком с «простым характером и широкой душой», пишет ТАСС. Президент РФ — это человек, с которым всегда приятно пообщаться, отметил Бердымухамедов.

«Я могу сказать четко: как предельно доверительный, открытый, дружеский, при этом всегда очень предметный и нацеленный на конечный результат», — сказал глава Туркменистана.

Он также напомнил, что познакомился с российским лидером еще в 2002 году, когда занимал пост вице-премьера. Бердымухамедов подчеркнул, что регулярно общается с Путиным и по телефону, и в очном формате.