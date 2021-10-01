Сосновский на примере Германии рассказал о соотношении суверенитета и демократии

Настоящим суверенитетом сейчас могут обладать лишь те страны, лидеры которых обладают всей полнотой власти и могут принимать самостоятельные решения.

Такое мнение в комментарии радио Sputnik высказал главный редактор немецкого журнала World Economy, политический эксперт Александр Сосновский.

Для начала эксперт отметил, что такие понятия как суверенитет и демократия в современной политике уже ничем друг с другом не связаны, и даже наоборот есть закономерность – чем больше у государства демократии, тем меньше у него суверенитета.

«Если возьмем Германию, из которой я приехал, вот мы видим плоды этой демократии, избирают канцлера 700 человек, которые вошли в парламент и не являются представителями, допустим, чисто моего мнения. Но они теперь избирают, и канцлер теперь будет определять политику. Непрямые выборы, в которых я никак принять участие не могу», — привел пример Сосновский.

По его словам, настоящая суверенность сейчас остается возможной только в тех государствах, чьи лидеры обладают не демократической властью, а полной властью, то есть сохранили за собой способность принимать решения.

В этом заключается проблема современного мира, будущее которого, по словам эксперта, оптимизма не внушает.

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«Потому что, если мы говорим о Германии, о взаимоотношениях Германии и Беларуси, с одной стороны Беларусь имеет возможность, я имею ввиду президента, который принимает решения, плохи они или хороши – это другой вопрос, но он может их принимать. С другой стороны, Германия, которая оказывается парализована этим пониманием того, что такое демократия, и не может принимать решения, которые выгодны государству», — объяснил политолог.

К тому же, по его словам, необходимо учитывать и то, что в мире прямо сейчас выстраивается новая философия, которая делает не только возможным, но и обыденным то, что еще недавно считалось немыслимым.

В объединенной Европе, например, в рамках этой новой философии создается новая «религия», включающая в себя вседозволенность, распространяющуюся на личные и деловые взаимоотношения. И в эта «религия» приводит к пониманию того, что заключенные сегодня договоренности завтра могут уже не иметь никакой силы.

«То есть ни один контракт, ни одна договоренность, ни одно соглашение сегодня не являются обязательными для исполнения. Америка показала это очень четко – это касается и договоров по стратегическим вооружениям, но это касается и отношений. Например, к Беларуси», — объяснил Александр Сосновский.

Напомним, ранее в сентябре Соединенные Штаты Америки, заключив новый оборонный альянс с Великобританией и Австралией, забрали себе многомиллиардный контракт на поставку Австралии атомного подводного флота, отобрав этот контракт у Франции. В Париже произошедшее назвали «ударом в спину».