Украина пообещала возвести «интеллектуальную» стену на границе с Россией и Белоруссией

На Украине намерены возвести забор на границе с Россией и Белоруссией к 2023 году. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, это позволит уберечь страну от новых миграционных угроз, вызванных ситуацией в Афганистане и нелегальной миграцией из Белоруссии.

На строительство стен и их дальнейшее оснащение планируется выделить 17 млрд гривен (около $640 млн). Как подчеркнул глава МВД, государство приложит все усилия, чтобы начать проекты уже в 2022 году и завершить их в 2023-м.

«Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны», — передает его слова издание «Обозреватель».

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Монастырский добавил, что в настоящий момент полностью обустроен участок протяженностью более 100 километров, однако впереди еще ждут «тысячи необорудованных километров». Общая длина стены с Россией составит 1974 км.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что в 2022 году планируется провести инженерные работы на участках Сумского и Луганского отрядов, «чтобы полностью защитить границу с Россией».

Ранее литовская компания Tetas начала строить 111-километровый забор на границе с Белоруссией. По сведениям LRT, организация начала обозначать участки пунктов пропуска в районах Друскининкай, Бараускас и Адутишкис на юго-востоке Литвы.

Первые отрезки забора должны быть завершены в октябре, большая часть работ запланирована на ноябрь-декабрь. Полностью завершить строительство на участке в 100 километров Tetas намерена к апрелю 2022 года.