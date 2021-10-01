Президентом переходного периода в Гвинее официально стал полковник Мамади Думбуйя.

В столице Гвинеи Конакри во дворце имени Мухаммеда V состоялась церемония вступления Думбуйя в должность. Полковник приведен к присяге.

«Обязуюсь сохранять приверженность суверенитету страны и уважать и способствовать соблюдению положений хартии переходного периода», — заявил Думбуйя в ходе выступления.

Ранее власти Мали и Гвинеи свергли ставленников Франции и начали формировать новые государственные институты. Черный континент давно пытается стать равноправной частью международного сообщества. Однако стабильное развитие невозможно реализовать из-за влияния западных и европейских элит, угнетающих население Африки.

В течение 11 лет правления Альфы Конде Гвинея пережила так называемый «рост без развития» или значительное увеличение доходов от добычи полезных ископаемых без улучшения жизни рядовых жителей. Сообщалось, что министры и всевозможные чиновники из окружения главы республики оказались замешаны в скандалах, связанных с растратами бюджета и хищениями государственной собственности, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).