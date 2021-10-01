Депутат Онищенко указал на лидирующую позицию Путина среди других президентов

Особенности России и жизненный опыт помогают президенту Владимиру Путину быть на порядок выше сильнейших лидеров мира, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Парламентарий прокомментировал высказывание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что Владимир Путин остался единственным по-настоящему сильным лидером во всем мире.

«Это правильное суждение. Мне кажется, сегодня даже у господина Си Цзиньпина, который уже десять лет возглавляет Китай, хоть экономика Поднебесной сегодня первая в мире, нет такого опыта, как у нашего президента», — отметил Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы добавил, что сейчас в мире много сильных руководителей. К ним относится и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая вскоре покинет свой пост. Однако Владимир Путин стоит на порядок выше их всех, поскольку ему помогают в этом особый уклад жизни в России и богатый опыт, передает слова политика Федеральное агентство новостей.