Иеромонаха Феодорита удивило новое имя супруги потомка Романовых

Иеромонах РПЦ Феодорит не понимает, зачем невеста потомка династии Романовых решила изменить имя после принятия православия и стала Викторией Романовой.

Священник указал, что имя Ребекка Беттарини «вполне каноническое имя». Беседуя с корреспондентами NEWS.ru он отметил, что в венчании Георгия Михайловича Романова и его избранницы нет ничего «символичного».

«Если человек православный, то он должен венчаться. Все Романовы венчались, просто не в России», — высказался иеромонах.

Георгий Михайлович Романов является наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны. Церемония состоялась 1 октября в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе.