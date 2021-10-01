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Иеромонаха Феодорита удивило новое имя супруги потомка Романовых

Иеромонаха Феодорита удивило новое имя супруги потомка Романовых

Иеромонах РПЦ Феодорит не понимает, зачем невеста потомка династии Романовых решила изменить имя после принятия православия и стала Викторией Романовой.

Священник указал, что имя Ребекка Беттарини «вполне каноническое имя». Беседуя с корреспондентами NEWS.ru он отметил, что в венчании Георгия Михайловича Романова и его избранницы нет ничего «символичного».

«Если человек православный, то он должен венчаться. Все Романовы венчались, просто не в России», — высказался иеромонах.

Георгий Михайлович Романов является наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны. Церемония состоялась 1 октября в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе.