Тверь дрожащая или право имеют. Как убитые дороги омрачают победу губернатора Рудени

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на минувших выборах показал самый скромный результат среди избиравшихся глав субъектов РФ. Сохранить за собой кресло на следующий срок 53-летнему политику удалось в опасной близости от второго тура. За него проголосовали 52,33% граждан.

Telegram-канал «Незыгарь», имеющий репутацию поставщика инсайдерской информации из властных кругов, объяснял результат Рудени следствием протестного голосования. Наряду с Хабаровским краем, эксперты заметили в Тверской области «слабую управленческую эффективность губернаторов и их команд, общую пассивность, а также дефицит лидерства и авторитета внутри элитных групп регионов».

Политолог Константин Калачев ранее выразил уверенность, что Руденя с момента своего назначения в 2016 году так и не сумел завоевать любовь местных жителей и понять их потребности. К примеру, многие ратовали за восстановление обрушившегося в 2017 году речного вокзала, но губернатор во время августовской встречи с президентом Путиным допустил, что здание можно передвинуть ради восстановления Отроч Успенского монастыря.

По легенде, которую Путин назвал лишь «одной из версий», именно в этой церкви Малюта Скуратов расправился с патриархом Филиппом II.

wikipedia.org / Viktor Vasnetsov

Ряд экспертов сходится в том, что за минувшие пять лет Рудене на волжских берегах откровенно не хватало кислорода. Якобы он провел это время на чемоданах, ожидая назначения на федеральную должность. Однако бывшему потенциальному кандидату на пост главы Минсельхоза придется задержаться в качестве главы субъекта РФ и, судя по всему, завершить начатое.

Уверенность в продолжении своего губернаторского будущего Игорь Михайлович не скрывал на встрече с первым лицом государства. Руденя позвал президента на открытие речного порта Завидово летом 2022 года, будто бы заведомо зная исход выборов. Одноименная особая экономическая зона для туризма и бизнеса — центральный проект руководителя тверских земель, реализуемый в том числе за счет федеральных денег. Очевидно, что проект сулит региону дополнительные рабочие места и пополнение местной казны, однако дьявол привычно кроется в деталях.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

За амбициозными планами местные власти не заметили скромный запрос жителей деревни Капшино Калязинского района отремонтировать обычную сельскую дорогу. Не скрывая негодования, местные пожаловались общественникам на усеянное ямами дорожное полотно, разваливающиеся от ежедневной тряски школьные автобусы и дорогой бензин.

Если верить комментаторам под роликом, то ситуация в Капшино характерна и для других районов Тверской области. Судя по карте убитых дорог региона, составленной ОНФ, для возмущения оснований более чем предостаточно.

При этом селяне заверили, что сам господин Руденя прилетал в город Калязин на вертолете, чтобы избавить себя от необходимости познать всю глубину одной из главных российских бед.

Комментируя результаты Рудени на выборах, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян предположил, что жители Тверской области со скрипом, но готовы дать ему еще один шанс.

«Регион не относится к передовикам и по социальным показателям, и по доходам граждан. Скорее это не столько протест, сколько просто общий негативистский фон у избирателей. В такой ситуации сложно показать какие-то высокие цифры поддержки. Но у него показатель рабочий, этого достаточно, чтобы переизбраться и говорить о том, что значительная часть избирателей, которая дошла до участков, сделала свой выбор в пользу него», — рассуждает эксперт.

Невысокая численность населения (по данным Росстата, 1 245 619 человек) и, как следствие, скромная налоговая база, по мнению Кирьяна, не позволяют выделить достаточно средств из регионального бюджета, чтобы закрыть дорожную проблему. Определенный прогресс в этом направлении все же наблюдается в рамках соответствующего нацпроекта. Губернатор ранее отчитался о проделанной работе и вынес в приоритет ремонт дорог, важных с точки зрения привлечения инвестиций.

Министерство туризма Тверской области / Виталий Шустров

А что касается ухабистых выборов, несмотря на отсутствие у Рудени сильных оппонентов, то эксперт полагает, что системная оппозиция не готова взять Тверскую область на буксир.

«Я уверен, что и ЛДПР, и КПРФ очень трезво смотрят на пояс регионов вокруг Москвы, потому что есть регионы, которые вложились в развитие и показывают позитивную динамику типа Калужской и Тульской областей, а есть территория вроде Тверской области, которой есть за счет чего развиваться. Но это не так, что ты пришел, возглавил администрацию и только следи за тем, чтобы все работало. Там строить и строить еще», — заключил Кирьян.

В 2020 году эксперты РИА Рейтинг поместили Тверскую область на 53-е место в списке субъектов РФ по качеству жизни. В апреле этого года губернатор Руденя называл задачей региональной власти привлечение инвестиций и создание рабочих мест на благо граждан вне зависимости от муниципалитетов, в которых они проживают.