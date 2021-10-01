Германия готовится к холодной зиме из-за газового кризиса

Жителям Германии начали показывать видеоинструкции на случай полного отключения света и тепла в жилых домах. На официальной странице Федерального управления по защите населения и оказанию помощи при стихийных бедствиях в Twitter появился ролик, персонажи которого заклеивают окна фольгой и собирают самодельную печку.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

Представители управления предупреждают, что отключение света и тепла возможно по нескольким причинам, в том числе из-за природных бедствий. В пример приводят ураган «Ида», который несколько недель назад бушевал на территории США.

Однако подобная подготовка к холодной зиме, по мнению ряда экспертов, обусловлена вовсе не природными катаклизмами, а газовым кризисом, обрушившимся на Европу. 1 октября цена на голубое топливо превысила 1200 долларов за одну тысячу кубометров. Для сравнения, в начале августа этого года цена за тот же объем не превышала 515 долларов.