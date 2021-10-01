Медиагруппа «Патриот» и портал «ЧС-ИНФО» объявили о начале сотрудничества

Входящие в Медиагруппу «Патриот» издания начинают сотрудничество с порталом «ЧС-ИНФО». В рамках нового партнерства будет происходить обмен эксклюзивным контентом.

Кроме этого, будет оказываться поддержка значимым российским мероприятиям. Об этом рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Наш новый партнер пишет о самом главном в нашей стране. Вместе мы сможем заботиться о правдивости информационного поля и неустанно поддерживать инициативы общества», — уточнил он.

Главный редактор издания «ЧС-ИНФО» Марина Вдовик отметила, что портал довольно молодой, поэтому важно расширять круг контактов. Это становится возможным благодаря объединению усилий с другими патриотически направленными изданиями. «ЧС-ИНФО» старается повысить свою узнаваемость не только в Новосибирске и других городах Сибири, но и по всей России, добавила Вдовик.