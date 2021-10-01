Немцы опасаются встретить зиму без газа из-за сроков сертификации «Северного потока — 2»

Германия может столкнутся с дефицитом газа в связи с заминкой сертификации «Северного потока — 2». Такое опасение высказал глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, передает Reuters.

«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», — заявил он.

Об окончании строительства «Северного потока — 2» стало известно 6 сентября. Теперь настал этап сертификации газопровода, однако анализ документации и проверки могут занять до четырех месяцев.

При этом стоимость фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд и достигла $1110 за 1 тыс. куб. м. На 28 сентября цена на газ в Европе стоит $1030 за 1 тыс. куб. м.

Ранее стало известно о секретном плане ЕС на случай «газовой войны» с Россией. Он заключается в консолидации усилий европейских стран по закупкам газа. Считается, что это позволит исключить влияние резких скачков цен на энергосырье.