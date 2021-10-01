Мураховский рассказал о гигантском преимуществе подлодок РФ перед флотом НАТО

Система космической морской разведки и целеуказания, которую развертывает РФ, дает российским подводникам гигантское преимущество, так как позволяет им узнавать курс и местонахождение кораблей противника, входящих в противолодочные группы.

Такое мнение в беседе с изданием «Газета.ру» высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский, который прокомментировал сообщение о том, что американские Военно-морские силы создали оперативную группу эсминцев Greyhound, предназначенную для противодействия российским подводным лодкам в Атлантике.

Как рассказал в ответ Виктор Мураховский, Военно-морской флот России отправляет в атлантические походы стратегические подводные атомные крейсера проекта 955 «Борей».

Эти подлодки имеют стальной корпус, толщина которого составляет 48 миллиметров. При этом корпус имеет слой противогидроакустического покрытия, которое, в сочетании с малошумными двигателями позволяет «Борею» оставаться практически невидимым для систем обнаружения и слежения возможного противника.

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Кроме того, огромное преимущество перед военно-морскими силами НАТО российским подводникам дает развертываемая в настоящее время система космической морской разведки и целеуказания. В СССР такую систему успели развернуть лишь частично, выведя в космос только пассивный элемент. Хотя и это тогда возымело большой эффект, отмечает военный эксперт.

«Сегодня развертывается российская аналогичная система. Кроме пассивной части запущен радиолокационный спутник. Теперь наши подводники будут обладать гигантским преимуществом, поскольку будут знать местоположение, курс кораблей, которые входят в противолодочные группы», – объяснил Мураховский.

Также сообщения о создании Соединенными Штатами оперативной группы эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике прокомментировал обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого, американцы не готовы к морской войне, так как оборонное строительство в США с 1991 года велось «хуже некуда».

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«В случае конфликта, российские подлодки будут действовать в составе флота, на вооружение которого поступят гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". И сами подлодки оснащаются такими ракетами. Обнаружить эсминцы они могут далеко», — подчеркнул Леонков.

США, по словам эксперта, в разное время создавали множество разных проектов по обнаружения российских подводных лодок. Например, был создан плавающий дрон, в задачу которого входило отходить от берега на тысячу миль и там искать российские подлодки, а в случае обнаружения передавать информацию о них флоту США, чтобы тот привел в действие противолодочные силы. Но в итого оказалось, что никакой практической пользы от созданного американцами дрона нет, так как оказалось, что в реальном бою подобные проекты бесполезны.

Эсминцы, по словам Леонкова, эффективнее в поиске подводных лодок, но только тогда, когда им известен хотя бы квадрат, где эти подлодки искать.