Лукашенко заявил, что убийца сотрудника КГБ транслировал происходящее в США и Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что преступник, убивший сотрудника Комитета госбезопасности, вел прямую трансляцию происходящего в Польшу и США.

Силовик во время антитеррористической операции получил смертельное ранение. Злоумышленник, который выстрелил в сотрудника КГБ, был повержен ответной стрельбой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве лица во время выполнения служебной деятельности. По информации СК республики, была задержана жена стрелка, которая снимала происходящее на видео и оказала содействие в совершении преступления. Ведется дальнейшее расследование.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что изъятые кадры были транслированы в Польшу и Соединенные Штаты. Политик отметил, что в день трагедии силовики не выполняли какую-то серьезную спецоперацию, но, несмотря на это, успели задержать немало злоумышленников.