Дефицит небыстрого приготовления. Почему Красноярск и Магадан остались без «Доширака»

Уже двое суток легендарная лапша быстрого приготовления корейской марки «Доширак» не сходит с первых полос региональных СМИ. Новости о дефиците продукта в магазинах Красноярского края и Магаданской области сначала вызывали улыбку, теперь, скорее, легкое беспокойство.

На территории стран СНГ лапша снискала популярность за счет своей приятной цены и не менее приятной вкусовой палитры. Сибиряки бьют в набат: полки магазинов, на которых раньше красовались упаковки с пшеничной лапшой, по-прежнему пустуют, а представители крупных торговых сетей намекают на закрытие рязанского завода «Доширак» и приостановку поставок.

В итоге купить упаковку лапши быстрого приготовления жители Красноярска сейчас могут только у частных лиц. На сайте для размещения объявлений «Авито», к примеру, уже появились пользователи, готовые продать одну порцию за баснословную цену — 10 тысяч рублей. Для совершения столь крупной сделки администраторы сайта даже предлагают озадаченным покупателям взять кредит в одном из российских банков.

Pr Scr avito.ru / ООО «КЕХ еКоммерц»

«Политика Сегодня» связалась с продавцом дорогостоящего продукта Сергеем, который ответственно заявил, что «кусачая» цена обусловлена современными реалиями рынка и отменным качеством продукта. Предприниматель посетовал, что доставка «Доширака» в другие регионы страны ему пока недоступна.

«Отменное качество. Не отравитесь, все нормально будет. <…> Доставку по регионам не делаю, мало пока в бизнесе [имею опыта]. Базируюсь пока в Красноярске. Но его ["Доширака"] много еще, если нужно…», — предупредил Сергей.

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При этом губернатор Рязанской области Николай Любимов еще в феврале прошлого года обещал вложить в модернизацию завода «Доширак» до 1,5 млрд.рублей. Президента корейской компании Хван Чжэ Хо, находившегося тогда с официальным визитом в Рязани, такие цифры поразили не меньше, чем красноярцев нынешняя стоимость одной упаковки лапши на популярном сайте объявлений.

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заверил, что пока не успел ознакомиться с подробностями внезапного дефицита в его родном регионе. Проблема отсутствия «Доширака» в магазинах касается «определенного круга лиц», заверил народный избранник.

«Я пока не в курсе этого вопроса полностью. Просто когда я мониторил СМИ, я читал про это. Пока трудно оценить все аспекты. Насколько я понимаю, кто-то уже давал информацию, опровергающую эти данные», — обратил внимание Швыткин.

Представители компании X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», медиаплатформой Food.ru и другими дочерними компаниями) действительно опровергали приостановку поставок «Доширака», однако полки супермаркетов в Красноярске и Магадане наполняться после этого не стали. Источник РБК в одной из торговых сетей сообщил, что на рязанском заводе действительно проходят «внутренние работы».