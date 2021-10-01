Юшков объяснил несостоятельность газовых претензий Украины к Венгрии

Европейцам следовало бы обратить внимание на «газовый терроризм» в заявлениях Украины, которая в ситуации, когда Европа страдает от дефицита газа, призывает ЕС остановить «доминирование» «Газпрома».

Такое мнение в беседе с RT высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя возмущение Киева из-за того, что Венгрия решила получать российский газ, не используя украинский транзит.

«Призывы что-то сделать с российским «доминированием» на европейском газовом рынке довольно странные, потому что Европа сейчас страдает от дефицита газа. Россия старается как можно больше поставлять, идет на исторический рекорд по объему поставок, — напомнил Юшков. — А тут нас призывают отказаться от этих поставок, чтобы европейцы уж точно зимой замерзли и цены достигли 5000 долларов за тысячу кубометров газа?».

Заявления украинских властей по этому поводу являются «газовым терроризмом», и европейцам, по мнению Юшкова, нужно обратить на это внимание.

vk.com / Игорь Юшков

Венгрия, напомнил эксперт, уже давно сотрудничает с Россией в вопросе поставок газа, и призывы Киева отменить заключенный контракт выглядят очень странно, тем более, что Украина ничего не теряет от переориентации поставок газа в Венгрию, так как заключенный между «Газпромом» и «Нафтогазом» договор гарантирует ей фиксированный доход от транзита до конца 2024 года.

Все заявления Киева на этот счет, по словам Юшкова, являются попыткой доказать, что Россия якобы использует «энергетическое оружие» против нее. А это делается для того, чтобы заставить Германию ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», уверен эксперт.

Напомним, ранее 1 октября, после того, как стало известно, что потоки российского газа пошли в Венгрию в обход украинской ГТС, генеральный директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что необходимо «прекратить» усиление доминирующего положения «Газпрома» на европейском газовом рынке.