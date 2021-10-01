Язвы на ногах могут быть признаком заболевания периферических артерий

Заболевание периферических артерий — состояние, характеризующееся болями в ногах. Оно образуется из-за высокого уровня «плохого» холестерина, способного вызывать язвы на ногах.

Высокий уровень липопротеинов высокой плотности, также называемых «плохим» холестерином, можно определить по внешним признакам. Об этом сообщили специалисты Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Как утверждают врачи, к таким признакам относятся язвы на стопах ног.

Медики предупреждают, что высокий уровень «плохого» холестерина может привести к возникновению заболевания периферических артерий. Данное состояние характеризуется ухудшением кровотока в нижних конечностях, что может вызывать боли в ногах. Пациенты жалуются на усталость и сложности с преодолеванием больших расстояний.

Представители британской организации HeartUK советуют контролировать уровень холестерина. В целях профилактики заболевания периферических артерий рекомендуется заниматься спортом и употреблять рыбу, орехи, авокадо и семена.