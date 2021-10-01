Иммунолог Жемчугов призвал усовершенствовать схему лечения COVID-19

Усовершенствование схемы лечения коронавируса позволит снизить число летальных исходов, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, диагностировать заболевание необходимо в первый день появления симптомов. И делать это нужно без похода в поликлинику, одновременно с вызовом доктора на дом.

«Рост числа погибших говорит о том, что нужно совершенствовать схему лечения и рано начинать его, идеально — в первый день заболевания. А для этого нужно, чтобы люди могли сами поставить тест на грипп и SARS-COV-2 в первый день появления любых простудных симптомов», — объяснил Жемчугов в беседе с NEWS.ru.

Жемчугов также добавил, что пандемию следует рассматривать в планетарном масштабе. Распространение инфекции прекратится только тогда, когда иммунная прослойка во всем мире достигнет более 60%. Проходить вакцинацию, по мнению медика, также нужно в масштабах планеты.