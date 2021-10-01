В Словении прошли мемориальные мероприятия с участием делегации Правительства Москвы

В ходе официального визита делегации Правительства Москвы в Республику Словению 28 сентября 2021 года состоялось посещение поселка Габрье.

Поселок Габрье расположен в предгорьях хребта Горянци в муниципалитете Ново Место в юго-восточной Словении. Именно сюда в конце сентября приехала российская делегация.

Организаторами программы мероприятий для российской делегации выступили власти города Ново Место, поселка Габрье, Почетный консул Российской Федерации в Республике Словении, председатель Ассоциации объединения борцов за ценности национально-освободительной борьбы города Ново Место Душан Черне, основатель словенской промышленной компании «Арекс» Иван Краль в сотрудничестве с директором Ассоциации международного сотрудничества по развитию торгового, промышленного и социального предпринимательства Владимиром Путкиным.

Как сообщают «Ветеранские вести», неподалеку от города Ново Место делегация города Москвы во главе с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым посетила поселок Габрье, который не был оккупирован фашистами и остался частью, контролируемой словенскими партизанами в годы Второй мировой войны. Сегодня свой вклад в укрепление взаимовыгодных российско-словенских связей вносят уже потомки тех партизан, которые стойко сражались с фашистами.

Данный визит состоялся в рамках работы над ранее начатым проектом по переименованию центральной площади поселка Габрье в Площадь «Малая Москва». Реализация этого проекта станет весьма символичным и важным шагом, демонстрирующим добрую волю к сохранению памяти о подвиге наших народов.

Среди почетных гостей вечера был генерал-майор Югославской народной армии Ладо Коциян, а также словенский певец Сашо Гачник, который исполнил песни о борьбе югославских партизан против германских оккупантов во Второй мировой войне.