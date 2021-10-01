«Детский сад». Латвийский депутат Кузинс высмеял отказ Сейма признать выборы в Госдуму РФ

Комитет по иностранным делам в Сейме (федеральный парламент) Латвии отказался признавать результаты выборов в Госдуму РФ из-за того, что в них участвовали жители Крыма, Севастополя, а также Донбасса. Информацию об этом опубликовали 1 октября на официальном сайте парламента.

«Комиссия Сейма считает, что выборы в Государственную Думу РФ <...> прошли в условиях, не соответствующих демократически установленной практике, стандартам ОБСЕ и международным обязательствам России», – сказано в сообщении.

Абстрактные формулировки парламентарии подкрепили слухами о нарушениях избирательного процесса в ходе трехдневного голосования, а также введенным со стороны российского правительства ограничением количества западных наблюдателей.

Между тем, председатель латвийской партии «Новое Согласие» Янис Кузинс, который в составе европейской делегации следил за выборами в Москве, категорически не согласился с обвинениями депутатов Сейма. В разговоре с «Политикой Сегодня» он расценил заявление парламентариев, как очередную провокацию со стороны Риги, которая жаждет продемонстрировать западным партнерам свою преданность.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Даже не ознакомились с ситуацией, с фактами. Я сам был наблюдателем выборов в Москве, мои коллеги из Прибалтики были в других регионах и мы не видели никаких нарушений. В целом выборы были абсолютно прозрачными. И если сравнить с Латвией, которая критикует эти выборы, то в Латвии они как раз не самые прозрачные и честные», – считает латвийский политик.

Кузинс отметил, что в Латвии, в отличие от России, участки для голосования не охраняют полицейские. Также там до сих пор не предусмотрена система видеонаблюдения на УИКах, что неоднократно давало поводы усомниться в легитимности итогов.

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Лидер «Нового Согласия» рассказал, что в 2020 году лично оспаривал в суде результаты выборов в рижскую городскую думу. Тогда он, к слову, победил, доказав факт нарушений избирательного процесса и заставив пересчитать голоса на нескольких участках.

«Как мы можем учить Россию, если мы неоднократно обращались по видеонаблюдению и по электронному голосованию, которые надо ввести. В России это уже испробовано и есть, а в Латвии этого нет, потому что якобы российские хакеры могут повлиять на выборы. Детский сад», – констатировал собеседник «ПС».

Политик также напомнил депутатам Сейма о том, что возвращение Республики Крым обратно в состав России произошло абсолютно легально и по желанию подавляющей части жителей полуострова. Что касается непризнанных республик Донбасса,то в них также проживают граждане РФ, и проигнорировать их на выборах, значит отнять право голоса, данное Конституцией.