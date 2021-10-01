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«Детский сад». Латвийский депутат Кузинс высмеял отказ Сейма признать выборы в Госдуму РФ

«Детский сад». Латвийский депутат Кузинс высмеял отказ Сейма признать выборы в Госдуму РФ

Комитет по иностранным делам в Сейме (федеральный парламент) Латвии отказался признавать результаты выборов в Госдуму РФ из-за того, что в них участвовали жители Крыма, Севастополя, а также Донбасса. Информацию об этом опубликовали 1 октября на официальном сайте парламента.

«Комиссия Сейма считает, что выборы в Государственную Думу РФ <...> прошли в условиях, не соответствующих демократически установленной практике, стандартам ОБСЕ и международным обязательствам России», – сказано в сообщении.

Абстрактные формулировки парламентарии подкрепили слухами о нарушениях избирательного процесса в ходе трехдневного голосования, а также введенным со стороны российского правительства ограничением количества западных наблюдателей.

Между тем, председатель латвийской партии «Новое Согласие» Янис Кузинс, который в составе европейской делегации следил за выборами в Москве, категорически не согласился с обвинениями депутатов Сейма. В разговоре с «Политикой Сегодня» он расценил заявление парламентариев, как очередную провокацию со стороны Риги, которая жаждет продемонстрировать западным партнерам свою преданность.

Наблюдатель из Латвии Кузинс резко осадил депутатов Сейма за отказ признать результаты выборов в Госдуму
Федеральное агентство новостей  / Карен Маркарян

«Даже не ознакомились с ситуацией, с фактами. Я сам был наблюдателем выборов в Москве, мои коллеги из Прибалтики были в других регионах и мы не видели никаких нарушений. В целом выборы были абсолютно прозрачными. И если сравнить с Латвией, которая критикует эти выборы, то в Латвии они как раз не самые прозрачные и честные», – считает латвийский политик.

Кузинс отметил, что в Латвии, в отличие от России, участки для голосования не охраняют полицейские. Также там до сих пор не предусмотрена система видеонаблюдения на УИКах, что неоднократно давало поводы усомниться в легитимности итогов.

Наблюдатель из Латвии Кузинс резко осадил депутатов Сейма за отказ признать результаты выборов в Госдуму
pixabay.com  / 

Лидер «Нового Согласия» рассказал, что в 2020 году лично оспаривал в суде результаты выборов в рижскую городскую думу. Тогда он, к слову, победил, доказав факт нарушений избирательного процесса и заставив пересчитать голоса на нескольких участках. 

«Как мы можем учить Россию, если мы неоднократно обращались по видеонаблюдению и по электронному голосованию, которые надо ввести. В России это уже испробовано и есть, а в Латвии этого нет, потому что якобы российские хакеры могут повлиять на выборы. Детский сад», – констатировал собеседник «ПС».

Политик также напомнил депутатам Сейма о том, что возвращение Республики Крым обратно в состав России произошло  абсолютно легально и по желанию подавляющей части жителей полуострова. Что касается непризнанных республик Донбасса,то в них также проживают граждане РФ, и проигнорировать их на выборах, значит отнять право голоса, данное Конституцией. 