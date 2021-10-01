Песков: Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решение по кандидатуре нового уполномоченного по правам ребенка в России, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин освободил Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка в связи с ее переходом на работу в Государственную думу. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Еще одним указом был освобожден от поста советник президента Владимир Васильев, который тоже избран в нижнюю палату парламента.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. Первое заседание нижней палаты парламента назначено на 12 октября.