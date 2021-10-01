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«Тряслись окна». Военные НАТО напугали мирных литовцев пальбой из гаубиц

«Тряслись окна». Военные НАТО напугали мирных литовцев пальбой из гаубиц

Вслед за Латвией попугать местное население военными учениями решили и в соседней Литве. Однако с одной только разницей — если латвийских жителей морально подготовили к готовящимся маневрам, то для литовцев громкие выстрелы явились настоящей неожиданностью.

Как сообщает издание LRT, информация о планируемых учениях на полигоне Кайряй недалеко от Клайпеды попросту не дошла до мирного населения — о произошедшем граждане узнали по факту.

Самая громкая стрельба была слышна в южной части города. Как выяснилось позднее, она велась из 155-мм гаубиц боевой группы войск НАТО. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что стреляли до позднего вечера.

«Тряслись окна». Литовские военные нарушили покой местных жителей громкими выстрелами
kam.lt  / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

«Первая мысль, которая пришла мне в голову, — это уничтожение взрывчатки на полигоне, потому что такие случаи были. Но позже я отверг эту идею, потому что взрывы были слишком частыми. Во время серии выстрелов окна в моем доме тряслись», — поделился один из жителей Клайпеды.

Впрочем, представитель мотострелковой бригады «Железный волк» Шарунас Закарка остался равнодушным к недовольству литовцев. По его словам, о готовящихся учениях были проинформированы СМИ и муниципалитеты.

«Но, конечно, когда люди живут рядом с полигоном, они должны понимать, что иногда проводятся учения, и мы тренируемся в максимально реалистичных условиях, а солдаты должны тренироваться также в темноте, так что это длилось до 21:00», — убежден военный.

Однако в муниципалитетах заверили, что ничего не знали о намеченных маневрах.

Учения будут продолжаться до 1 октября 16:00. В них задействованы 50 военнослужащих, а также 15 колесных машин.

Ранее рижанин Владимир Ковиньш опубликовал в TikTok видео, на котором армеец довел до слез ребенка во время учений на улицах Латвии. Военный высунулся из-за угла дома посреди улицы и открыл стрельбу из автомата, чем очень напугал проходящую мимо женщину с сыном.