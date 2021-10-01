Представители РФ опротестовали решение включить прозападных экспертов в комиссию ООН по Африке

Представители России в ООН добились отсрочки утверждения комиссии по вопросам Африки из-за нарушения принципа беспристрастности со стороны западных стран.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, хотя речь шла о формировании группы независимых экспертов, в комиссию продвигались специалисты, представляющие интересы Запада. Зампред РФ в ООН Дмитрий Полянский осудил эти манипуляции.

«Некоторые эксперты не соответствуют требованиям беспристрастности, нейтралитета и независимости», — сказал он.

Решение было принято на фоне того, как в странах Африки растет недовольство колониальной политикой Франции. В частности, премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Париж фактически бросил республику наедине с боевиками. Так он отреагировал на решение Франции свернуть военную операцию «Бархан», которое заставило власти страны обратиться за помощью к России.