Президент России своим указом дал старт работе Госдумы VIII созыва

Российский президент Владимир Путин подписал указ о созыве VIII Государственной думы.

Первое заседание нижней палаты парламента состоится 12 октября. Российский лидер своим указом дал старт работе органа. Документ разместили на официальном портале правовой информации.

«Созвать первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов», — гласит указ.

По Конституции России первое собрание Госдумы проходит на 30-й день после избрания, но президент решил организовать встречу депутатов раньше срока. Заседание нижней палаты парламента откроет старейший по возрасту член ГД.