Главу КПРФ в Мосгордуме Зубрилина задержали в Москве

Глава фракции КПРФ в Московской государственной думе Николай Зубрилин был задержан правоохранителями и доставлен в ОВД Тверское.

Как сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в столичной гордуме, член предвыборного штаба московского горкома партии Никита Попов, Зубилин в сопровождении избранного депутата Госдумы Сергея Обухова отправился в здание ГУ МВД по Москве по адресу Петровка, 38, где и был задержан.

«Он и депутаты поехали в Петровку, 38, на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское», — рассказал Попов.

Он добавил, что причину задержания членам Коммунистической партии не назвали.