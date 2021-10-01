Иммунолог Логина рассказала о правилах поведения в семье при заражении COVID-19

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина напомнила правила поведения в семье при обнаружении коронавирусной инфекции у одного из ее членов.

Если родственник или сожитель заболел коронавирусом, необходимо соблюдать ряд правил, объяснила специалист. Прежде всего, член семьи с признаками заболевания должен быть изолирован от окружающих. Затем следует сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса, сообщает «Радио 1».

«При возможности нужно изолировать заболевшего и сразу же обратиться в соответствующие учреждения», — подчеркнула Логина.

Также важно помнить, что сожителям не рекомендуется есть из одной посуды при выявлении коронавируса. Необходимо ограничить близкие контакты, как и при наличии других респираторных инфекций. Эффективным средством защиты от заражения коронавирусом является вакцинация, дополнила иммунолог.