Президент Франции Эммануэль Макрон отказался признавать провал военной операции «Бархан» на территории Мали.

Так он ответил на заявление премьер-министра республики Шогеля Кокаллы Маиги, который в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН осудил действия Парижа. Политик утверждал, что французские власти бросают Бамако «в середине полета», оставляя малийцев наедине с боевиками. Как сообщает Федеральное агентство новостей, такое высказывание озадачило Макрона. Пытаясь оправдаться, он назвал слова Маиги неприемлемыми.

«Я потрясен, — возмутился французский лидер. — Это позор, и это не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов».

При этом Макрон предпочел проигнорировать тот факт, что захват власти в Мали произошел как раз из-за действий Франции, которая разорила республику, оставив ее жителей в нищете. Именно поэтому полковник Ассими Гойта решил взять ситуацию под собственный контроль.

Французские военные несколько лет проводили в Мали широкомасштабную контртеррористическую операцию «Бархан», но добиться успехов им так и не удалось. В этой связи минувшим летом Министерство обороны Франции объявило о сворачивании миссии.