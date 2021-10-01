Хазин объяснил опустевшие полки в магазинах США принципом домино

Дефицит товаров в США, который вызывает панику среди населения, вызван логистическими проблемами и отсутствием резервов, поэтому проблемы будут только нарастать.

Такое мнение высказал российский политолог и экономист Михаил Хазин, который прокомментировал паническое выступление американского детектива Стива Дудника в эфире его YouTube-канала.

Детектив из Флориды, в частности, рассказал, что перед тем как эмигрировать в США он жил в Советском Союзе и помнит поздние советские времена си царивший тогда дефицит.

Сегодня же, по словам Дудника, в Америке происходит все то же самое – в стране не только ощущается нехватка новых автомобилей, которая объясняется проблемами с чипами, но и привычные продовольственные товары исчезли с полок магазинов, а доставки заказанной мебели приходится ждать по полгода.

«Нормальные товары, сэндвичи, много разных вещей просто пропало с полок! Это что? Чем дальше, тем хуже будет?», — спрашивает Дудник.

ИА «Политика Сегодня» /

Отвечая американцу, Михаил Хазин выразил уверенность в том, что все действительно буде еще хуже, ведь за дефицитом стоят проблемы с логистикой, которые быстро не решить.

«Это разрушение инфраструктуры, логистика. Ты думаешь, в СССР хлеба не было? В СССР был хлеб, но его производили, грубо говоря, по два батона на человека. И как только начинаются логистические проблемы, в одном месте становится много хлеба, а в другом его нет. Это то, что происходит у вас», — объяснил Хазин.

А в Америке, по словам эксперта, к разрушению логистических цепочек прибавилась еще одна проблема, которая заключается в том, что у предприятий нет резервов. Предприятия в Советском Союзе имели большие склады и старались запасаться расходными материалами, а американские производственные предприятия привыкли работать по четко определенным срокам поставок комплектующих, и в случае любого переноса этих поставок производство останавливается, и все цепочки начинают рушиться по принципу домино.

«У вас не было запаса чипов, у вас и складов нет на заводе – чистые сборочные конвейеры. И вы знали точно, что вам сегодня в 14:20 завезут чипы, — объясняет ситуацию Хазин. — А тут вам звонят и говорят, что чипы будут через три недели, потому что нет контейнеров, чтобы везти их из Китая. А контейнеры два года назад, когда все начало падать, порезали на металлолом. Их надо сделать, а это много денег и времени. Разрушается инфраструктурная составляющая».

Global Look Press / © Winfried Rothermel / picture alliance

В результате происходит бешеный рост транзакционных издержек, и все производственные цепочки начинают сыпаться, потому, что ни у кого не было резервов, заключил Хазин.

Напомним, нехватку чипов на мировом рынке спровоцировал ажиотажный спрос на них в начале пандемии коронавируса в первой половине 2020 года, а также развязанными США торговыми войнами. По мнению аналитиков, нормализации ситуации можно ждать не раньше второй половины 2022 года, когда производители смогу запустить дополнительные производственные мощности.

Нехватка полупроводников привела к сложной ситуации на рынке новых автомобилей, цены на которые бурно растут из-за того, что спрос превышает предложение.