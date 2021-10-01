Песков заявил, что Кремль отслеживает динамику распространения коронавируса в России

В Кремле отслеживают рост числа зараженных COVID-19 и реакцию регионов на заболеваемость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти регионов России самостоятельно принимают решения по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Кремль внимательно отслеживает изменение эпидемиологической обстановки.

«Сейчас меры принимаются, что называется, на земле, регионы реагируют, вы видите, все по-разному, многие регионы вводят разные ограничения. Поэтому посмотрим, как [ситуация. — прим.] будет развиваться дальше», — отметил пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал рост количества зараженных граждан. Представитель Кремля сообщил, что динамика заражений вызывает опасения.