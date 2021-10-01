Песков: поздравление потомка Романовых со свадьбой не входит в прерогативу Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о свадьбе потомка дома Романовых Георгия Романова в Санкт-Петербурге.

По его словам, президент России Владимир Путин не планирует поздравлять новоиспеченную супружескую пару.

«Это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня», — добавил он.

Стоит отметить, что Георгий Романов обвенчался с итальянкой Ребеккой Беттарини. Бракосочетание происходило в стенах Исаакиевского собора, который находится в Санкт-Петербурге. Жених является сыном и наследником главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны.