Вакцинация от COVID-19 в Свердловской области станет обязательной для ряда категорий граждан

Власти Свердловской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских после анализа эпидемиологической ситуации. Решение об обязательной вакцинации распространяется на работников сфер образования и обслуживания, а также на государственных служащих. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Накануне в Свердловской области зарегистрировали 533 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболело более 139 тыс. человек.