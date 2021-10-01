Власти Нидерландов знали правду о роли Украины в крушении MH17 в Донбассе, но предпочли засекретить документы, пишет голландское издание GeenStijl.

На скандал в европейском королевстве обратила внимание «ПолитРоссия». Как выяснилось, еще семь лет назад власти Нидерландов получили отчет об опасности путешествий в воздушном пространстве над Украиной, но предпочли засекретить правду. По мнению авторов голландского издания, халатность властей и стремление скрыть правду могут сыграть решающую роль в расследовании авиакатастрофы.

«Правительство держало в секрете отчет семилетней давности о небезопасном воздушном пространстве Украины», — пишет GeenStijl в скандальном материале.

После того как тайное стало явным и документ был опубликован, в комментариях к статье развернулась оживленная дискуссия. Простые голландцы пишут, что им стало стыдно за свою страну после такого позорного поступка чиновников. Многие еще раз обрушились с критикой на премьер-министра Марка Рютте, покрывавшего как Украину, так и себя самого.

«С самого начала было ясно, что Рютте знает намного больше, чем мы. Теперь это видно всем. Грязно, очень грязно!» — негодует один из читателей.

«Я считаю, что сознательное игнорирование угроз в воздушном пространстве заслуживает осуждения. Особенно если это произошло по финансовым причинам. Позор!» — добавил другой комментатор.

Рассмотрение дела о катастрофе в небе над Донбассом обрастает все новыми странностями. Незадолго до допроса в суде скончался один из экспертов по ЗРК, который должен был дать оценку версии официального Киева о том, что MH17 был сбит ополченцами. Вскоре отец двух погибших при падении самолета детей предположил, что в деле может быть замешана нумерология — оккультное учение о тайной силе чисел.