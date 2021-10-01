Песков заявил, что ФСБ не согласовывала с Кремлем список запрещенных к разглашению данных

ФСБ не согласовывала с Кремлем данные, разглашение которых может стать основанием для присвоения статуса иноагента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства 1 октября принимает участие во встрече с журналистами. В повестке встречи значатся различные актуальные вопросы, среди которых оказался и касающийся иноагентов.

«Этот список не согласовывался с президентом. Он не подлежит согласованию с президентом», — подчеркнул Песков.

За подробным разъяснением соответствующего вопроса он рекомендовал обращаться в ФСБ. Отвечая, не несет ли упомянутый список угрозы свободе слова в России, Песков отметил, что в данном случае следует смотреть на правоприменение и разбирать каждый конкретный случай по отдельности.